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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi Finali İçin Hazır

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius, Monaco ile oynanacak final maçını sabırsızlıkla beklediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 13:37
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi Finali İçin Hazır

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi Finaline Hazırlanıyor

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde yarın Monaco ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Šarūnas Jasikevičius, final için heyecanını dile getirdi. Abu Dabi'deki Etihad Arena'da düzenlenen basın toplantısında Jasikevičius, "Sabırsızlıkla şampiyonluk maçını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Toplantıda Açıklamalarda bulunan Jasikevičius, karşılaşmanın zorlu geçeceğini vurguladı: "Bu maçı oynayacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kazanmak istiyorsanız komple iyi olmanız gerekir. Finalde oyunun her alanında iyi olmalısınız. Pek çok şey savunma kaynaklı olacaktır. Elbette hücumda verdiğimiz kararlar da çok belirleyici."

Başantrenör, sezon ortasında takıma katılan Errick McCollum'dan da övgüyle bahsederek, "Wilbekin sakatlanınca oyun kurucu arayışlarımızda çok şanslıydık. Errick müthiş bir katkı sağladı" ifadelerini kullandı.

Spanoulis: "Burada Olmak Harika"

Monaco'nun başantrenörü Vassilis Spanoulis, takımının finale kalmasından dolayı mutlu olduğunu ve bu deneyimin harika bir duygu olduğunu belirtti. Spanoulis, "İki takım da burada olmayı hak etti. Artık tek bir maç var ve umarım en iyisi kazanır" dedi.

Jasikevičius ile dostluklarına da değinen Spanoulis, "Basketbola aşığıyız. Birlikte antrenör olarak finalde olacağımızı hiç düşünmemiştim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko'nun Yıldızı Biberovic

Fenerbahçe Beko'nun milli oyuncusu Tarık Biberovic, "Her iki takım da burada olmayı hak etti. En iyi olan kazansın" diyerek final maçı için beklentilerini dile getirdi.

Final mücadelesi basketbol severler için büyük bir heyecan yaratırken, Fenerbahçe Beko ve Monaco karşılaşması tüm dikkatleri üzerine çekecek.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da Dörtlü Final öncesi basın...

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da Dörtlü Final öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan AS Monaco oyuncusu Alpha Diallo, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da Dörtlü Final öncesi basın...

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da Dörtlü Final öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan AS Monaco oyuncusu Alpha Diallo, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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