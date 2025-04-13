Fenerbahçe Beko, TOFAŞ'ı 89-88 Yenerek Deplasmanda Kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında gerçekleşen heyecan dolu maçta, Fenerbahçe Beko, TOFAŞ karşısında zorlu bir mücadele verdi.

Deplasmanda oynanan maç, nefesleri kesti. Son dakikaları büyük bir çekişmeye sahne olan bu mücadelede, Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 89-88 galip ayrılarak önemli bir galibiyet elde etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında TOFAŞ ve Fenerbahçe Beko takımları, Tofaş Spor Salonu'nda karşılaştı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında TOFAŞ ve Fenerbahçe Beko takımları, Tofaş Spor Salonu'nda karşılaştı.