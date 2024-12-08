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Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u Deplasmanda Yenerek Galibiyet Serisini Sürdürdü

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom'u 85-73 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 20:04
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 20:04
Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u Deplasmanda Yenerek Galibiyet Serisini Sürdürdü

Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 85-73 Yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Türk Telekom'u 85-73 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Mücadeleye etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, karşılaşmanın ilk 3,5 dakikasında 11-2'lik seri yakalayarak rakibine üstünlük kurdu. Ancak bu dakikadan sonra, sert savunma yapan Türk Telekom, Alexander ve Brown ile sayı bularak çeyreğin bitimine 3 dakika kala farkı 2 sayıya (12-14) indirmeyi başardı. Son bölümü daha iyi oynayan Türk Telekom, birinci periyodu 20-19 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko; Tarık Biberovic, Birch ve Hayes-Davis'in sayılarıyla 8-0'lık bir seri yakalayarak 15. dakikayı 34-26 önde geçti. Yay gerisinden bulduğu sayılarla farkı çeyreğin bitimine 3 dakika 28 saniye kala 13 sayıya çıkaran sarı-lacivertliler, soyunma odasına da 43-30'luk skorla gitti.

Üçüncü periyotta her iki takım da karşılıklı sayılar üretirken, mücadelede 25. dakikada Fenerbahçe Beko'nun 51-42'lik üstünlüğü kaydedildi. Bu çeyrekte atışlarında yüksek yüzdeyle oynayan Fenerbahçe Beko, üçüncü periyodu 67-53'lük skorla önde tamamladı.

Final periyodunda geçiş hücumlarıyla sayı bulmaya çalışan ama istediği performansı gösteremeyen iki takım, mücadelenin bitimine 5 dakika kala 6'şar sayı üretebildi. Pota altında etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, mücadeleyi 85-73 galip tamamladı.

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