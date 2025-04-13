Sivasspor Asbaşkanı Kurbanoğlu: 'Sivasspor Hak Ettiği Yere Gelecek!'

Sivasspor-Fenerbahçe Maçının Ardından Kurbanoğlu'ndan Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Net Global Sivasspor'un asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu, maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

'Takımımın Mücadelesini Tebrik Ediyorum'

Karşılaşmanın ardından 4 Eylül Stadyumu'nda gazetecilere konuşan Kurbanoğlu, sahada mücadele veren oyuncularına teşekkür etti. "Bir şehrin mücadelesine şahit olduk," diyerek bunu vurgulayan Kurbanoğlu, maçta yaşanan kırılma anlarına dikkat çekti.

Kurbanoğlu, "Futbol adamları, yorumcular çok iyi bilirler, maçın bir gidişatı vardır ve o gidişatın da bir kırılma noktası vardır. Maalesef olmayan bir faul, iyi ayakları olduğunu bildiğimiz bir takımda serbest vuruş ile maçın seyri değişiyor," şeklinde konuştu.

'Sarı ve Kırmızı Kart Sıkıntısı Yaşayacağız'

Kurbanoğlu, hakem Yasin Kol'u eleştirerek, ''Bu oyunun bir parçası olmak istemiyoruz'' dedi. Takımdaki kart cezaları nedeniyle sıkıntı yaşayacaklarını belirten Kurbanoğlu, oyuncularının olağanüstü bir mücadele sergilediğini ifade etti.

'Sivasspor'un Geleceği Parlak'

Sivasspor'un ligde kalacağından umutlu olduklarını belirten Kurbanoğlu, "Bu mücadeleyi önümüzdeki maçlarda sahaya yansıttığımızda Sivasspor hak ettiği yere gelecektir, kimsenin şüphesi olmasın. Pozisyonu izledim, kesinlikle faul değil. Bu konuda kulübümüzün, başkanımızın duruşu bellidir," diye ekledi.

Kurbanoğlu, ayrıca yerli hakemlerin kalitesine vurgu yaparak, "Biz yabancı hakem istemiyoruz; ancak hakemlerin iyi bir eğitim alması gerektiğinin de farkındayız. Hatasız bir yönetim ile yol yürümek istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Net Global Sivasspor'da kulüp asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu, karşılaşmanın ardından 4 Eylül Stadyumu'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.