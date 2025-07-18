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Görkem Gedik, Türkiye Rekoru Kırarak Serbest Dalışta Zirveye Yerleşti

Milli sporcu Görkem Gedik, Antalya'da düzenlenen şampiyonada Türkiye rekoru kırarak 92 metreye dalış yaptı.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 18:40
Görkem Gedik, Türkiye Rekoru Kırarak Serbest Dalışta Zirveye Yerleşti

Görkem Gedik'den Çarpıcı Başarı

Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda milli sporcu Görkem Gedik, Türkiye rekoruna imza attı.

Rekor Dalışıyla Göz Doldurdu

Kaş ilçesinde gerçekleştirilen şampiyonada, 19 sporcu mücadele ederken, Görkem Gedik, paletsiz ip destekli (FIM) kategorisinde 92 metreye 3 dakika 2 saniyede dalış yaparak Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Heyecan Verici Deneyim

Görkem Gedik, organizasyonun ikinci gününde bu önemli başarıyı elde ettiğini ifade ederek, "Dalış öncesi bir rekor denemesi olacağı için oldukça heyecanlıydım. Tek nefesle yapılan bir spor olduğu için heyecanı yenmeniz gerekiyor ve bu aşamada nefesime odaklanarak sakinleşmeye çalıştım. Oldukça mutluluk verici bir dalış oldu benim için. Ülkemize yeni bir rekor kazandırdığım için çok mutluyum," dedi.

Dünya Şampiyonası Hedefi

Eylülde Yunanistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na dair de konuşan Gedik, "Dünya Şampiyonası'nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmeyi ve Yunanistan'dan en iyi sonuçlarla dönmeyi planlıyorum. İnşallah madalyalarla dönerim," şeklinde konuştu.

Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye...

Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda milli sporcu Görkem Gedik, Türkiye rekoruna imza attı.

Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye...

Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda milli sporcu Görkem Gedik, Türkiye rekoruna imza attı.

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