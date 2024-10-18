Fenerbahçe Beko ve Panathinaikos Aktor Maçının Biletleri Tükendi

Fenerbahçe Beko-Panathinaikos Aktor Maçı İçin Biletler Tükendi

THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında gerçekleşecek olan Fenerbahçe Beko ve Panathinaikos Aktor arasındaki maça ait biletler tamamen satıldı.

Maç Detayları

Fenerbahçe Beko, başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos Aktor'u 25 Ekim Cuma günü saat 20.45'te konuk edecek. Kulüpten yapılan açıklamada, bu maça olan ilginin yüksek olduğu vurgulandı.

Öğrenci Biletleri İçin Uyarı

Aynı zamanda, öğrenciler için ayrılan biletlerin salon gişesinden satışa sunulacağı belirtildi. Kulüp, "Büyük Fenerbahçe taraftarına göstermiş oldukları yoğun ilgi için teşekkür ederiz." ifadeleriyle taraftarlara teşekkürlerini iletti.