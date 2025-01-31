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Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna'yı 95-81'le Geçti: 6. Galibiyet

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Virtus Bologna'yı 95-81 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 22:47
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 22:47
Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna'yı 95-81'le Geçti: 6. Galibiyet

Fenerbahçe Beko'dan Dominant Performans

THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna karşısında 95-81'lik sonuçla önemli bir galibiyet elde etti. Bu zaferle sarı-lacivertli ekip, ligde bir maçı eksik olmasına rağmen üst üste 6. ve toplamda 16. galibiyetini aldı.

İlk Yarıda Fenerbahçe'nin Üstünlüğü

Karşılaşmaya hızlı başlayan Virtus Bologna, serbest atışlardan elde ettiği sayılarla maça etki etmeye çalıştı. İlk 5 dakikası takımların boyalı alandan karşılıklı basketleriyle geçerken, Bonzie Colson üstün performansıyla dikkat çekti. Fenerbahçe Beko, periyodun sonuna doğru oyunu ele alarak ilk çeyreği 22-13 önde tamamladı.

İkinci periyotta, Fenerbahçe Beko, 3 sayı çizgisinin gerisinden gelen basketlerle öne geçmeyi sürdürdü. Ancak Shengelia'nın etkili oyunu sayesinde Virtus Bologna, aradaki farkı 17. dakikada 36-33'e düşürdü. Fenerbahçe, Colson’ın son saniye basketiyle devreyi 46-37 önde kapadı.

Üçüncü Çeyrekte Kontrol Fenerbahçe'de

Karşılaşmanın 23. dakikasında Hayes-Davis'in üç sayılık basketiyle Fenerbahçe Beko farkı 12 sayıya çıkardı (54-42). Virtus Bologna'nın pota altındaki skorerleri Shengelia ve Cordinier'in katkılarına rağmen, sarı-lacivertli takım Sertaç Şanlı ve Tarık Biberovic'in etkili performansıyla üçüncü çeyreği 69-54 önde tamamladı.

Son Çeyrekte Fenerbahçe Farkı Kaptırmadı

Son çeyreğe Hackett ve Shengelia ile etkili başlayan Virtus Bologna, hızlı bir geri dönüş umudunu sürdürse de Fenerbahçe Beko hız kesmedi ve maçı 14 sayı farkla 95-81 kazanmayı başardı.

Sarı-lacivertli ekipte, Marko Guduric 17, Errick McCollum 15, Bonzie Colson ise 12 sayıyla galibiyetin mimarları oldular. Ayrıca takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, THY Avrupa Ligi'nde 1000 sayı barajını geçti.

İtalyan ekibinde ise Tornike Shengelia 35 sayıyla maçın en skorer ismi olmayı başardı.

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