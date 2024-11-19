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Fenerbahçe Beko, Virtus Segafredo Bologna ile Mücadeleye Hazırlanıyor

Fenerbahçe Beko, Virtus Segafredo Bologna ile önemli bir maça çıkıyor. Başantrenör Jasikevicius, Belinelli'ye dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 17:14
Fenerbahçe Beko, Virtus Segafredo Bologna ile Mücadeleye Hazırlanıyor

Fenerbahçe Beko, Virtus Segafredo Bologna ile Mücadeleye Hazırlanıyor

THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında, yarın İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, maç öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Belinelli Uyarısı

Yapılan açıklamaya göre, Jasikevicius, İtalyan ekibinin sahasındaki performansının etkisini vurgulayarak, “Rakibimiz savunmada hala elit takımlardan biri olmaya devam ediyor. Belinelli’nin parkede olduğu bölümlere dikkat etmeliyiz çünkü oyuna girdiğinde maçı değiştirebilir.” şeklinde konuştu.

Ayrıca, Virtus Segafredo'nun oyun kurucularının baskılı oyununa iyi hazırlanmaları gerektiğini belirten Jasikevicius, “Özellikle Shengelia ve Clyburn ile kullandıkları birçok post-up oyunu için de hazırlıklı olmamız gerekiyor. Özellikle Shengelia harika bir sezon geçiriyor.” dedi.

Skylar Mays'tan Değerlendirme

Fenerbahçe Beko'nun oyuncusu Skylar Mays de yarınki müsabakaya dair görüşlerini paylaştı. İtalya'da bulunmanın heyecan verici olduğunu belirten Mays, “Bu durum beni heyecanlandırıyor ve umarım burada bir deplasman galibiyeti elde ederiz. Gerçekten çok iyi oynuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Mays, sözlerine devam ederek, “Sadece geliştirdiğimiz alışkanlıkları daha da pekiştirmeye çalışıyoruz. Bugün salonda iyi bir gün geçiriyoruz. Rakibimizin analiz videosunu izleyip, teknik detaylara çalıştık. Şimdi oyun planımızı uygulamaya koymalıyız. Sert oynamayı hedefliyoruz.” şeklinde sonlandırdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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