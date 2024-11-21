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Fenerbahçe Beko, Virtus Segafredo Bologna'yı 86-82 Mağlup Etti

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Virtus Segafredo Bologna'yı 86-82 yenerek 6. galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 00:55
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 00:55
Fenerbahçe Beko, Virtus Segafredo Bologna'yı 86-82 Mağlup Etti

Fenerbahçe Beko'dan Kritik Galibiyet

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 11. haftasında İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibini deplasmanda 86-82 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın Gelişimi

Müsabakanın ilk çeyreği, karşılıklı basketlerle geçerken, sarı-lacivertliler ilk periyodu 23-22 önde tamamladı. İkinci çeyrekte ise Shengelia ve Zizic ile sayılar üreten İtalyan ekibi, soyunma odasına 38-37 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte top kayıplarının yanı sıra pota altındaki üstünlüğü de rakibine kaptıran Fenerbahçe Beko, bu bölümde 5 sayı geriye düştü ve çeyreği 61-56 tamamladı. Son periyodun başında, Shengelia'nın dış atışları ve boş turnikeleriyle Virtus Segafredo Bologna, farkı 10 sayıya kadar çıkardı: 73-63.

Son Dakikalar

Fenerbahçe Beko, Guduric’in turnike sayıları ve Sertaç Şanlı’nın basket faulüyle farkı eritmeye başladı. Son 5 dakikada oyuna ağırlığını koyan sarı-lacivertlilerde, kritik sayılarda isabet bulan Guduric, Hayes-Davis ve Tarık Biberovic farkın kapanmasını sağladı.

Son hücumda Hayes-Davis’in 3 sayılık basketiyle skoru 84-82 yapan Fenerbahçe Beko, savunmada kaptığı top ile Hayes-Davis ile 2 sayı daha bularak parktan galibiyetle ayrıldı.

Maçın Performansı

Fenerbahçe Beko'da Guduric 21, Hayes-Davis 19 ve Colson 18 sayı kaydederken, Virtus Segafredo Bologna'da Shengelia 23 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, üst üste 6. galibiyetini elde ederek 11 maç sonunda 9 galibiyetle liderliğini sürdürdü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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