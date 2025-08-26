DOLAR
Fenerbahçe, Benfica Deplasmanında Şampiyonlar Ligi Biletini Arıyor

Fenerbahçe, Benfica ile play-off rövanşında TSİ 22.00'de Portekiz'e konuk olacak; galibiyet halinde 16 sezon sonra Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalacak.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 09:13
Maç Detayları

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 0-0'ın rövanşında yarın Portekiz temsilcisi Benfica'yla deplasmanda karşılaşacak.

Estadio de Luz'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andaz Kovacic yapacak.

Slavko Vinci, geçen sezon Trendyol Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini de yönetmişti.

Tarihi Önemi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması öncesinde son maçına çıkacak. Portekiz deplasmanından galibiyetle dönmesi durumunda Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonunda 16 sezon sonra lig aşamasına katılma hakkı kazanacak. Fenerbahçe, son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almıştı.

Deplasman Karnesi

Benfica karşısında Fenerbahçe, rakibiyle bu deplasmanda daha önce 3 kez karşı karşıya geldi. 1975-1976 sezonunda oynanan Şampiyonlar Ligi müsabakasını Benfica 7-0 kazanırken, iki takım bir sonraki eşleşmesini 2012-2013 yılında yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde sahasında 1-0 kazanan Fenerbahçe, Benfica'ya deplasmanda 3-1 mağlup olarak final şansını kaybetmişti. İki ekip Portekiz'de son resmi maçını 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynadı. Benfica sahasındaki maçı 1-0 kazanırken, deplasmanda da 1-1 berabere kalarak tur atlayan taraf oldu.

Fenerbahçe ile Benfica, bu sezon başında Esuebio Kupası kapsamında oynanan hazırlık maçında da karşı karşıya geldi. Benfica, taraftarı önünde 3-2 kazandı.

Fenerbahçe'de Tek Eksik

Fenerbahçe, Benfica karşısına tek eksikle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Cenk Tosun, maç kadrosundan çıkarılmıştı. Bu futbolcunun yerine Kadıköy'de oynanan ilk müsabakada Cengiz Ünder kadroya dahil edilmişti.

Cengiz Ünder, yarınki müsabakada da UEFA'ya verilen listede Cenk Tosun'un yerine kadroda yer alacak.

İki Ekip Arasındaki Rekor

Fenerbahçe, Benfica ile tarihindeki 8. resmi maçı oynayacak. Daha önce oynanan 7 müsabakada Portekiz temsilcisi 3, Fenerbahçe ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. 2 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

Fenerbahçe'nin UEFA Kadrosu

UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimini yapan Fenerbahçe'de Diego Carlos, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede yer almıyor.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde: İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri.

