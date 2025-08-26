DOLAR
Fenerbahçe, Benfica ile 14. randevuda — Portekiz takımlarına karşı bilanço

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe, Portekiz ekipleriyle 13 maçta 5 galibiyet aldı; Benfica ile en fazla 7 kez eşleşti.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 11:15
OZHAN MEMİŞ - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Portekiz'in Benfica ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe, Portekiz takımlarına karşı 14. kez sahaya çıkacak.

Genel bilanço

Sarı-lacivertli ekip, bugüne kadar Portekiz takımlarıyla oynadığı 13 karşılaşmada 5 galibiyet elde ederken, 2 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. 6 maçta ise Portekiz ekipleri sahadan galip ayrıldı.

Benfica ile tarihçe

Fenerbahçe'nin Avrupa arenasında karşılaştığı ilk Portekiz takımı Benfica oldu. 1975-1976 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Benfica'yla eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmandaki maçı 7-0 kaybederken sahasında 1-0 kazanmıştı.

Portekiz takımlarıyla oynadığı 13 maçın 7'sinde Benfica ile rakip olan Fenerbahçe, evindeki 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken, deplasmandaki 3 mücadeleyi ise kaybetti.

2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Benfica'yla eşleşen sarı-lacivertliler, sahasında 1-0 kazandığı maçın rövanşında rakibine 3-1 mağlup olarak final şansını yitirmişti. İki takım daha sonra 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılaştı; Portekiz'deki maçı 1-0 kazanan Benfica, İstanbul'dan 1-1 ile dönerek turu geçti.

Porto ve diğerleri

Avrupa kupalarında bugüne kadar Benfica, Vitoria Setubal, Porto ve Braga ile rakip olan Fenerbahçe, yalnızca Porto'ya karşı galibiyet alamadı.

1990-1991 sezonunda UEFA Kupası'nda Vitoria Setubal'i ilk maçta evinde 3-0 yenen sarı-lacivertliler, deplasmanda da 3-2 kazanarak turu geçmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 2008-2009 sezonunda gruplarda Porto'yla aynı grupta yer alan Fenerbahçe, iki maçta da rakibine kaybetti; Portekiz'deki maçı 3-1 kazanan Porto, İstanbul'dan da 2-1 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, 2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Braga'yla eşleşti. İlk maçı İstanbul'da 1-0 kazanan Fenerbahçe, deplasmanda ise 4-1 kaybederek organizasyondan elendi.

Portekiz takımlarıyla oynadığı 13 maçta Fenerbahçe 14 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü.

