Fenerbahçe Beşiktaş Derbisi İçin Tüpraş Stadı'na Hareket Etti

Fenerbahçe, Beşiktaş ile Derbi İçin Yola Çıktı

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında bugün akşam saat 19.00'da Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Tüpraş Stadı’na hareket etti.

Taraftar Desteğiyle Yola Çıktı

Samandıra’da bulunan Can Bartu Tesisleri’nden çıkan Fenerbahçe kafilesi, coşkulu taraftarlar tarafından uğurlandı. Tesis önünde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, meşaleler yakarak futbolculara uzun süre tezahüratta bulundu.

Bugün oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, futbolseverler için büyük bir heyecan vadediyor.