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Fenerbahçe-Bodrum FK Maçından Öne Çıkanlar

Fenerbahçe, Bodrum FK ile oynadığı maçta kadro ve takım ruhuyla dikkat çekti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 19:20
Fenerbahçe-Bodrum FK Maçından Öne Çıkanlar

Fenerbahçe-Bodrum FK Maçında Dikkat Çeken Detaylar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son maçında Manchester United karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'den 5 oyuncu değiştirerek Sipay Bodrum FK ile oynanan karşılaşmaya dahil oldu. Birlikte oynayan oyuncular arasında Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski yer almazken, Rodrigo Becao, Filip Kostic, İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko gibi isimler şans buldu. Cezalı Fred yerine ise İsmail Yüksek sahadaydı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Karşılaşma öncesinde, Ülker Stadı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapıldı. Taraftarlar dev Türk bayrakları açarak büyük bir koreografi sergiledi. Ayrıca, Mustafa Kemal Atatürk’ün posterinin yer aldığı bir çalışma dikkat çekti. Saha kenarında Türki Cumhuriyetlerin bayrakları dalgalanırken, "Türkiye Cumhuriyeti Mesut, Muvaffak ve Muzaffer Olacaktır" pankartı da asılarak coşkuya katkıda bulunuldu.

İlk 11'deki Değişiklikler

İrfan Can Kahveci, ligin ilk haftasındaki Adana Demirspor maçı sonrası yeniden ilk 11'de şans buldu. Yedek kaldığı maçlardan sonra Bodrum FK karşısında mücadele etti. İsmail Yüksek da, Fred'in yokluğu sebebiyle bir maçlık aranın ardından ilk 11'de yer aldı.

Çift Forvet Sistemi

Jose Mourinho, 9 maç aradan sonra Bodrum FK'ya karşı hücum hattında Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri ikilisini tercih etti. Çift forvetli sistemle sahaya çıkan Fenerbahçe, bu değişimle beraber maçtaki dinamikliği artırmayı hedefledi.

Saygı Duruşu

Karşılaşma öncesinde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yapılan terör saldırısında şehit olanlar için saygı duruşunda bulunuldu. Taraftarlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganlarıyla duygu dolu anlar yaşattı.

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