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Fenerbahçe bu akşam Avrupa Kupalarında 269. maçına çıkıyor: Rakip Olympiakos

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 269. maçına bu akşam 19:45'te Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olarak çıkacak.

Yayın Tarihi: 11.04.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 15:23
Fenerbahçe bu akşam Avrupa Kupalarında 269. maçına çıkıyor: Rakip Olympiakos

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinin ilk maçında bu akşam 19:45'te Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 269. mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında geride kalan 268 maçta 106 galibiyet elde ederken, 55 beraberlik ve 107 mağlubiyet yaşadı.

Bu müsabakalarda rakip fileleri 363 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 381 gol gördü.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon H Grubu'nu lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi ve bu turda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini elemeyi başardı. İlk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, rövanş mücadelesinden 1-0 mağlup ayrılsa da çeyrek finale yükseldi.

Rakip Olympiakos ise bir önceki turda İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. Evindeki ilk maçı 4-1 kaybeden Olympiakos, deplasmandaki rövanş maçını 4-1 kazanarak uzatmalara taşıdı ve uzatma bölümünde bulduğu gollerle müsabakayı 6-1 kazanarak çeyrek finale adını yazdırdı.

Fenerbahçe, yarın oynayacağı maçla Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 17. kez sahaya çıkacak. Daha önceki 16 maçta 11 galibiyet elde eden sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 41 gol atarken, kalesinde ise 20 gol gördü.

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