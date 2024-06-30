Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü’yü 9 milyon euro ve bonuslar karşılığında transfer etti

FENERBAHÇE, ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ’YÜ TRANSFER ETTİ



Fenerbahçe, milli futbolcu Çağlar Söyüncü’yü Atletico Madrid’den transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Çağlar ile 9 milyon euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Çağlar’ın sözleşme süresi ise 3+1 yıl olarak belirlendi.

ATLETICO MADRID İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Sabah gazetesinin haberine göre, Fenerbahçe, Atletico Madrid ile anlaşarak Çağlar Söyüncü’yü 9 milyon euro + bonuslar karşılığında renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Fenerbahçe’ye kiralık olarak katılan Çağlar, sarı-lacivertli formayı giymeye devam edecek.

Çağlar Söyüncü’nün Fenerbahçe ile imzaladığı sözleşme süresi 3+1 yıl olacak. Bu anlaşma, milli futbolcunun uzun vadeli olarak sarı-lacivertli formayı giyeceğini gösteriyor. Fenerbahçe, bu transferle savunma hattını daha da güçlendirmiş oldu.



GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI

Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon 16 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 2 gol atan ve 1 asist yapan Çağlar, savunmadaki başarılı performansıyla dikkat çekti. Sarı-lacivertli takımın savunmasında önemli bir rol üstlenen milli futbolcu, yeni sezonda da takımının başarısı için ter dökecek.

Fenerbahçe’nin, Atletico Madrid’den Çağlar Söyüncü’yü transfer etmesi, futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Transferin maliyeti olan 9 milyon euro ve bonuslar, kulüp için önemli bir yatırım anlamına geliyor. Ayrıca, sözleşme süresinin 3+1 yıl olması, Fenerbahçe’nin Çağlar ile uzun vadeli bir planlama yaptığını gösteriyor.



ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ’NÜN KARİYERİ

Çağlar Söyüncü, futbol kariyerine Altınordu altyapısında başladı ve burada gösterdiği performansla dikkat çekti. Ardından Bundesliga ekiplerinden Freiburg’a transfer olan milli futbolcu, burada da başarılı bir grafik sergiledi. Premier Lig’de Leicester City forması giyen Çağlar, sonrasında Atletico Madrid’e transfer oldu. Şimdi ise Fenerbahçe’de kariyerine devam edecek.