Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: 45. Randevu

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor Ligde 45. Randevuda

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında, Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, takımların birbirleriyle yaptığı 45. randevu olacak.

Galibiyetlerde Fenerbahçe Üstün

Fenerbahçe, iki takım arasında bugüne kadar oynanan 44 lig maçında 29 kez galip geldi ve 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor, yalnızca 7 maçta 3 puan sevinci yaşadı. Sarı-lacivertli ekip, toplamda 97 gol atarken, kalesinde 43 gol gördü.

Rize'deki Performans

Fenerbahçe, Rize şehirinde bugüne kadar 22 lig maçı oynadı. Bu mücadelelerde 12 kez sahaya çıkan Fenerbahçe'nin 5 mağlubiyet ve 5 beraberliği bulunuyor. Rize temsilcisi, Fenerbahçe ile oynadığı ev sahibi olma durumunda 25 gol kaydetti.

Tekrar Edilen Maç

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasındaki en ilginç olaylardan biri, 2003-04 sezonunda yaşanmıştı. Kadıköy'de oynanan ve 1-1 berabere biten maçta, hakem kural hatası yaparak karşılaşmayı tekrar ettirmişti. Tekrar maçı ise Fenerbahçe'nin 4-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Dikkati Çeken Galibiyetler

Sarı-lacivertliler, Rizespor'u en farklı şekilde 1986-87 ve 2021-22 sezonlarında 6-0'lık skorlarla yenerek tarih yazdı. Rizespor ise 2018-19 sezonunda Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup etti.

Son 11 Maçta Fenerbahçe Dominasyonu

İki takım arasındaki son 11 maçta Fenerbahçe, 10 kez galip gelirken, Rizespor sadece bir maçı kazandı. Bu süreçte Fenerbahçe 31 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü. Yarın, Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı saat 21.45'te başlayacak.