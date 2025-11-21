Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 13. hafta mücadelesinde 23 Aralık Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti.

Antrenmanın Detayları

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı.

Sahada yapılan ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından günün programı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacakları bir antrenmanla tamamlayacak.

