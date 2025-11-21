Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Fenerbahçe, 23 Aralık Pazar'ta oynayacağı Çaykur Rizespor maçı öncesi Can Bartu Tesisleri'nde Tedesco yönetiminde öğle antrenmanı yaptı.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 15:34
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 13. hafta mücadelesinde 23 Aralık Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti.

Antrenmanın Detayları

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı.

Sahada yapılan ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından günün programı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacakları bir antrenmanla tamamlayacak.

FENERBAHÇE, PAZAR AKŞAMI DEPLASMANDA ÇAYKUR RİZESPOR İLE OYNAYACAĞI TRENDYOL SÜPER LİG 13. HAFTA...

FENERBAHÇE, PAZAR AKŞAMI DEPLASMANDA ÇAYKUR RİZESPOR İLE OYNAYACAĞI TRENDYOL SÜPER LİG 13. HAFTA MAÇI HAZIRLIKLARINA ÖĞLE SAATLERİNDE YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.

FENERBAHÇE, PAZAR AKŞAMI DEPLASMANDA ÇAYKUR RİZESPOR İLE OYNAYACAĞI TRENDYOL SÜPER LİG 13. HAFTA...

İLGİLİ HABERLER

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Motorine Zam: İstanbul, Ankara, İzmir Yeni Fiyat Listesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Riyad 2025'te Üst Üste İkinci Şampiyonluğunu Kazandı
2
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
3
Galatasaray - Gençlerbirliği: 99. randevu RAMS Park'ta
4
Futsal A Milli Takımı'nın Avusturya Maçları Aday Kadrosu Açıklandı
5
Boluspor'da Arslan: Bandırma'da Hedefimiz 3 Puan
6
UEFA Konferans Ligi: Samsunspor - Dinamo Kiev öncesi Reis ve Okan'ın mesajı
7
Runkara Yarı Maratonu'nda Hirut Jemberu ve Obadiah Kiplangat Rop öne çıktı

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? MEB Son Kararı ve Anlamlı Mesajlar

Batuhan Yener İzmit'te Şüpheli Ölüm: Nasıl Öldü?

Motorine Zam: İstanbul, Ankara, İzmir Yeni Fiyat Listesi

İstanbul 2025 Hız Limitleri: 84 Güzergâhta Yeni Sınırlar — Tam Liste

TOKİ'den İstanbul'da Kiralık Sosyal Konut: Rayiç Bedelin Yarısına 15 Bin Konut