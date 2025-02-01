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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçına Hazır

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maça hazırlıklarını tamamladı. Mücadele yarın Ülker Stadı'nda gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 14:03
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçına Hazır

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe, bu önemli müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

İki Farklı Antrenman Programı

UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland karşısında ilk 11'de sahaya çıkan futbolcular, yenileme ve aktif dinlenme odaklı programlar çerçevesinde çalışmalarını sürdürdü. Diğer oyuncular ise salonda yapılan core çalışmasının ardından sahada antrenmana iştirak etti.

Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından futbolcular, pas idmanıyla devam etti. Antrenman, ardından taktiksel ve bireysel programlarla sonlandırıldı.

Maç Detayları

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor'un mücadelesi yarın saat 19.00'da Ülker Stadı'nda gerçekleşecek.

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