Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında yarın oynanacak Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını öğle antrenmanıyla tamamladı.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 15:44
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı öncesi öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman detayları

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman, Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinde ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Çalışma pas organizasyonlarıyla devam etti; antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Hazırlıklarını bu antrenmanla tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Rize’ye gidecek.

