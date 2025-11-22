Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı öncesi öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Antrenman detayları
Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman, Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinde ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Çalışma pas organizasyonlarıyla devam etti; antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.
Hazırlıklarını bu antrenmanla tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Rize’ye gidecek.
