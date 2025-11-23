Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-2 Yenerek Deplasmanda Yine Geri Döndü

Trendyol Süper Lig | 13. hafta

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapattı. İkinci yarıda sarı-lacivertliler sahaya ağırlığını koyarak maçı 5-2’ye çevirdi.

Kanarya'nın gollerini atan isimler: Marco Asensio (2), Talisca, Youssef En-Nesyri ve Archie Brown. Bu isimler takımın geri dönüşünde belirleyici rol oynadı.

Daha önce ligin 11. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde de Fenerbahçe 2-0 geriye düşmüş, karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı.

Teknik direktör Tedesco yönetimindeki takım, son üç dış saha maçından 9 puan çıkarırken, bu galibiyetlerin ikisi geriden gelerek alındı. Fenerbahçe, deplasmandaki bu performansla dikkati çekerken takımın mücadele gücü öne çıktı.

