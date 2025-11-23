Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-2 Yenerek Deplasmanda Yine Geri Döndü

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında 2-0 geriden gelerek 5-2 kazandı; son 2 deplasmanda da 2-0'dan geri dönüşle galip geldiler.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 22:14
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 22:14
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-2 Yenerek Deplasmanda Yine Geri Döndü

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-2 Yenerek Deplasmanda Yine Geri Döndü

Trendyol Süper Lig | 13. hafta

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapattı. İkinci yarıda sarı-lacivertliler sahaya ağırlığını koyarak maçı 5-2’ye çevirdi.

Kanarya'nın gollerini atan isimler: Marco Asensio (2), Talisca, Youssef En-Nesyri ve Archie Brown. Bu isimler takımın geri dönüşünde belirleyici rol oynadı.

Daha önce ligin 11. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde de Fenerbahçe 2-0 geriye düşmüş, karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı.

Teknik direktör Tedesco yönetimindeki takım, son üç dış saha maçından 9 puan çıkarırken, bu galibiyetlerin ikisi geriden gelerek alındı. Fenerbahçe, deplasmandaki bu performansla dikkati çekerken takımın mücadele gücü öne çıktı.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'DE ÇAYKUR RİZESPOR KARŞISINDA 2-0 GERİYE DÜŞERKEN SAHADAN 5-2'LİK...

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'DE ÇAYKUR RİZESPOR KARŞISINDA 2-0 GERİYE DÜŞERKEN SAHADAN 5-2'LİK GALİBİYETLE AYRILDI. SARI-LACİVERTLİLER, SON 2 DEPLASMANDA 2 FARKLI GERİYE DÜŞMESİNE RAĞMEN 3 PUAN ALDI.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'DE ÇAYKUR RİZESPOR KARŞISINDA 2-0 GERİYE DÜŞERKEN SAHADAN 5-2'LİK...

İLGİLİ HABERLER

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Eyüpspor 1 - Çaykur Rizespor 2
2
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: "Taraftarımız Olmadan Şampiyon Olamayız"
3
Marco Asensio Rize’de Coştu: 2 Gol, 1 Asistle Fenerbahçe’yi Taşıdı
4
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-2 Yenerek Deplasmanda Yine Geri Döndü
5
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-2'lik Geri Dönüşle Yendi
6
Fenerbahçe 5-2 Çaykur Rizespor: Galibiyet Serisi 5 Maça Çıktı

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik