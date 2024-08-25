Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u Geride Bıraktı

Trendyol Süper Lig'de İlk Yarı Sonuçları

Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında konuk ekip Fenerbahçe, 1-0'lık üstünlükle sahadan ayrıldı.

Maçın Gelişmeleri

Fenerbahçe, 15. dakikada Tadic’in sağ kenardan orta alana verdiği pas sonrası Fred'in ceza sahası dışından çektiği sert şutla öne geçti. Kaleci Gökhan Akkan, bu topu tutamadı ve Fenerbahçe’nin ilk golü geldi. Skor: 1-0.

21. dakikada Çaykur Rizespor'dan Akintola, ceza sahasına girdi ve Olawoyin'in vuruşunda kaleci Livakovic topu kontrol etti.

30. dakikada Szymanski'nin sol çaprazdan yaptığı ortada, Alikulov'un uzaklaştırmak istediği kafa vuruşu sonrası Tadic topu penaltı noktasında buldu; ancak vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti.

37. dakikada Szymanski, ara pasıyla Dzeko’yu buldu. Dzeko'nun vuruşunu kaleci Gökhan Akkan çıkardı. Dönüşte İsmail Yüksek’in sert şutu sol kale direğinin yanından az farkla auta gitti.

42. dakikada İsmail Yüksek'in uzaklaştıramadığı topu Varesanovic kaptı ve şutunu çekti. Kaleci Livakovic, bu şutu başarılı bir şekilde kurtardı, ancak Varesanovic’in ikinci vuruşunda top, az farkla auta gitti.

İlk 45 dakikalık bölüm 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlandı.