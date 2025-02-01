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Fenerbahçe Çaykur Rizespor'u Konuk Ediyor: Maç Öncesi Bilgilendirme

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Maçta eksikler ve takımın durumu haberimizde.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 09:11
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 09:11
Fenerbahçe Çaykur Rizespor'u Konuk Ediyor: Maç Öncesi Bilgilendirme

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u Ağırlıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın akşam Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak olan bu kritik müsabaka, saat 19.00Burak Pakkan olurken, yardımcı hakemler ise Kerem Ersoy ve Samet Çiçek olarak belirlenmiştir.

Ligdeki Durum

Fenerbahçe, ligde oynadığı 20 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi elde ederek 48 puan ile ikinci sırada yer alıyor. Ligdeki son dört maçında Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor ve Göztepe'yi mağlup eden Fenerbahçe, önemli bir galibiyet serisi yakalamış durumda.

Maç Öncesi Eksikler ve Saha Durumu

Çaykur Rizespor maçı öncesinde Fenerbahçe'de 3 eksik sporcu bulunuyor. Tedavi süreçleri devam eden Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve Mert Müldür yarınki maçta forma giyemeyecek. Ayrıca, Dominik Livakovic'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Kart Sınırında Olan İsimler

Fenerbahçe'de ayrıca 3 futbolcu sarı kart sınırında. Filip Kostic, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri, Çaykur Rizespor karşısında kart görmeleri halinde takımlarını Corendon Alanyaspor ile oynanacak kritikhareket maça bırakacak.

Teknik Direktör Mourinho'nun Dönüşü

Jose Mourinho, 2 maç aradan sonra kulübeye dönecek. Göztepe müsabakasında ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Midtjylland karşılaşmasında sarı kart cezası nedeniyle takımını yalnız bırakmak zorunda kalan Mourinho, artık takımının başında yer alacak.

Youssef En-Nesyri'nin Performansı

Maç öncesinde gözler Youssef En-Nesyri'de olacak. Faslı forvet, ligdeki son 6 maçının 5'inde gol atarak toplamda 9 gol kaydetti. Üst üste 3 maçtır gol atan En-Nesyri, Çaykur Rizespor karşısında da Fenerbahçe'nin en önemli gol silahı olarak öne çıkıyor. Bu sezon 12'si ligde olmak üzere toplamda 17 gol sevinci yaşadı.

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