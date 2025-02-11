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Fenerbahçe, CEV Kupası'nda Asseco Resovia'yı Ağırlıyor

Fenerbahçe Medicana Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek finalinde Asseco Resovia ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 09:56
Fenerbahçe, CEV Kupası'nda Asseco Resovia'yı Ağırlıyor

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yarın Asseco Resovia ile karşı karşıya gelecek. CEV Kupası çeyrek final ilk maçı, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.

Bu heyecan dolu mücadelede, karşılaşmanın hakemliğini Yunanistan Voleybol FederasyonuTheodora Kyriopoulou ve Sırbistan Voleybol Federasyonu'ndan Djordje Zelenovic üstlenecek.

Sarı-lacivertli ekip, rövanş maçı öncesinde evinde kazanarak avantaj elde etmeyi hedefliyor. Çeyrek finalin ikinci maçı ise 25 Şubat Salı günü, Polonya'nın Rzeszow şehrinde gerçekleştirilecek.

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