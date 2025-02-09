Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u 2-0 Geçti

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u Yendi

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe, ligdeki iddiasını sürdürdü.

Maçın Önemli Anları

İlk yarıda iki takım da etkili bir futbol sergileyerek karşılıklı ataklarla geçti. Ancak, maçın kaderi ikinci yarıda değişti.

62. dakikada Alanyaspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta Augusto, rakip savunmayı geçerek ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden çıkardığı ortada, Hwang’in arkasında kalan top, rakip takım tarafından uzaklaştırıldı.

67. dakikada Alanyaspor, gole çok yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Augusto'nun içeriye gönderdiği topa Richard gelişine vurdu. Defanstan dönen meşin yuvarlağı bu sefer de Janvier değerlendirmek istedi ama top, sağ üst direğin yanından dışarı gitti.

77. dakikada ise Yusuf Özdemir’in ceza sahasına ortaladığı topa Cordova kafayla dokundu, ancak meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

82. dakikada yine Alanyaspor’un sol kanattan gelişen atakta Augusto'nun kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci İrfan Can Eğribayat topa hakim oldu.

Son dakikalarda, 90+6'daki Fenerbahçe atağında Osayi Samuel, rakip ceza sahası içine çıkardığı topla Fred'i buluşturdu. Fred'in kaleye gönderdiği şutta, kaleci Yusuf Karagöz meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Sonuçta, Fenerbahçe maçı 2-0 kazanarak önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.