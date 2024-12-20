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Fenerbahçe'de Değişiklik Rüzgarı: Mourinho'nun İlk 11'i

Sarı-lacivertliler, Eyüpspor karşısına 4 değişiklikle çıktı. İrfan Can Eğribayat, sezonun ilk kez ilk 11'de yer aldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 20:10
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 20:10
Fenerbahçe'de Değişiklik Rüzgarı: Mourinho'nun İlk 11'i

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında ikas Eyüpspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho, ligdeki geçtiğimiz maçın kadrosunda önemli değişikliklere gitti. Sakatlıklar nedeniyle 3'ü zorunlu olmak üzere toplamda 4 oyuncunun yerini değiştiren Mourinho, RAMS Başakşehir müsabakasında savunma oyuncusu Dominik Livakovic, Rodrigo Becao ve Oğuz Aydın gibi isimlerden faydalanamadı.

Mourinho, bu eksikliklerin yanı sıra, kadrodaki kalitesini korumayı hedefleyerek İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Dusan Tadic ve Youssef En-Nesyri'yi ilk 11'e dahil etti. Fenerbahçe'nin kalebinde ilk kez bu sezon resmi bir karşılaşmada görev alan İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic’in yerini alarak büyük bir sorumluluk üstlendi.

Fenerbahçe'nin savunması ise Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Filip Kostic'ten oluştu. Orta sahada Sofyan Amrabat ve Fred Rodrigues ile oyun hakimiyetini sağlamayı hedefleyen Mourinho, hücum hattında ise İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic'e yer verdi. Youssef En-Nesyri ise gol yollarındaki en büyük umut oldu.

Fenerbahçe, ikas Eyüpspor maçı öncesinde 6 oyuncusundan faydalanamadı. Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic, Oğuz Aydın gibi sakat oyuncuların yanı sıra, Mert Hakan Yandaş henüz takıma tam olarak dönmemişti. Ayrıca, Bartuğ Elmaz teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.

Öte yandan, Samet Akaydın bir önceki karşılaşmada yaşadığı talihsizliklerin ardından kadroya dahil edildi. Mourinho, oyuncusunu savunmada eksiklerin olduğu bir ortamda yeniden değerlendirmiş görünüyor.

Fenerbahçe'nin deneyimli hücumcusu Dusan Tadic ise ikas Eyüpspor karşısında sol kanatta görev aldı. Geçtiğimiz sezondan bu yana sağ kanatta daha fazla görev alan Tadic, bu maça eski pozisyonunda başlayarak, takımın hücum gücünü artırmayı amaçladı.

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