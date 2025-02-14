Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun Elinde Kırık Tespit Edildi

Edin Dzeko'dan Üzen Haber

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Belçika temsilcisi Anderlecht ile oynanan maç sırasında yaşanan sakatlık sonrası bu durum belirlendi.

Oynamasına Engel Olmuyor

Açıklamada, Dzeko'nun elindeki kırığın, ona sahada oynaması açısından herhangi bir engel teşkil etmediği vurgulandı. Tecrübeli futbolcu, özel bir sargı ile sahada yerini alabileceği belirtildi.