Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde Ön Çapraz Bağ Ameliyatı Geçirdi

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, Ameliyat Oldu

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Jayden Oosterwolde, yurt dışında ön çapraz bağ ameliyatı geçirerek yeni bir tedavi sürecine başladı. Kulüp, Oosterwolde'nin sağlık durumu hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Kulüpten Resmi Açıklama

Sarı-lacivertli kulüp, yaptığı açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Jayden Oosterwolde'ye yurt dışında ön çapraz bağ operasyonu uygulanmıştır. Tedavi ve rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Oosterwolde’nin sağlık durumu ve tedavi süreci, Fenerbahçe taraftarları tarafından yakından takip edilecek.