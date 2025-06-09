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Fenerbahçe'de Kurban Bayramı Coşkusu: Ali Koç'un Mesajları

Fenerbahçe Kulübü'nde Kurban Bayramı kutlandı. Başkan Ali Koç, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 17:04
Fenerbahçe'de Kurban Bayramı Coşkusu: Ali Koç'un Mesajları

Fenerbahçe'de Geleneksel Kurban Bayramı Töreni Düzenlendi

Fenerbahçe Kulübü, Kurban Bayramı dolayısıyla Faruk Ilgaz Tesisleri'nde geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirdi. Törene, kulüp başkanı Ali Koç ile yüksek divan, genel kurul ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Başkan Koç'tan Birlik ve Beraberlik Mesajı

Bayram coşkusuyla üyeleri teker teker selamlayan Ali Koç, törenden sonra yaptığı açıklamalarda, “Fenerbahçe bir olduğunda kazanır. Fenerbahçe kazandığında sadece Türk futboluna değil, ülkemize de bayram gelir.” ifadelerini kullandı. Koç, Fenerbahçe’nin, bağımsızlığımızı kazanırken sergilediği mücadele gücünden köklerini aldığını belirtti.

Basketbol Başarısına Vurgu

Koç, Basketbol THY Avrupa Ligi'nde elde edilen şampiyonluğu övgüyle anarak, “Bu güzel takım büyük bir özveri ile Avrupa Ligi kupasını kazandı ve Fenerbahçe bayrağını basketbolda Avrupa'nın zirvesine taşıdı.” dedi. Ayrıca, Fenerbahçe'nin hem kadınlar hem erkekler kategorisinde Avrupa Ligi'nde iki kez şampiyon olan tek takım olduğunu vurguladı.

Manipülasyonlara Dikkat Çekti

Ali Koç, kulübe yönelik manipülasyonlar ve olayları kışkırtma çabalarına dikkat çekti. “Sağduyulu her Fenerbahçeli, bu kara propagandanın farkında.” diye konuşan Koç, camianın birliğine ihtiyaçları olduğunun altını çizdi.

Fenerbahçe'nin Geleceği İçin Birliktelik

Koç, Fenerbahçe’yi mali ve sportif açıdan daha güçlü kılmak için çalıştıklarını belirtti ve “Şampiyonluk sadece kadroyla kazanılmaz; hedef birliği ve inançla kazanılır.” diyerek, Fenerbahçe’nin geleceği için kongre üyelerinin vereceği kararların önemli olduğunu ifade etti.

Bayram Temennileri

Yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, “Milletimizin, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Umuyorum ki burada nice bayramlar kutlarız.” dedi.

Fenerbahçe Kulübünde Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni düzenlendi....

Fenerbahçe Kulübünde Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni düzenlendi. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene, kulüp başkanı Ali Koç (sağ 2) ile yüksek divan, genel kurul ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Fenerbahçe Kulübünde Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni düzenlendi....

Fenerbahçe Kulübünde Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni düzenlendi. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene, kulüp başkanı Ali Koç (sağ 2) ile yüksek divan, genel kurul ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

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