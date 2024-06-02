Fenerbahçe'de Mourinho heyecanı! İmza töreni öncesi dikkat çeken paylaşım

Fenerbahçe'den Mourinho Paylaşımı! Fenerbahçe'de İmza Töreni Heyecanı

Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu oturtmak için geri sayıma geçti! Portekizli teknik adamın transferi resmiyet kazanmak üzere ve sarı-lacivertli taraftarlar da bu heyecanı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla yaşıyor.



Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabında yapılan paylaşımda, "MOU zamanı" ifadelerine yer verilerek kum saati emojisi kullanıldı. Paylaşımdaki görselde ise Mourinho'nun fotoğrafıyla birlikte, 19.00'u gösteren bir saat dikkat çekti.

Mourinho'nun bugün saat 14.30'da İstanbul'da olması bekleniyor. Tecrübeli teknik adam için bu akşam saat 19.00'da ise Ülker Stadı'nda görkemli bir imza töreni düzenlenecek.

Uzun zamandır Mourinho'nun Fenerbahçe'ye geleceği konuşuluyordu ve bu heyecan verici transferin nihayet gerçekleşmesi sarı-lacivertli taraftarları büyük bir sevince boğdu. Mourinho'nun Fenerbahçe'ye neler katacağı ve takımı hangi başarılara taşıyacağı merak konusu.