Fenerbahçe'de Teknik Direktör Arayışında Son Aşama: Yönetim Kurulu Toplandı

Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Kulüp binasında gündem: teknik direktör

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken yönetim kurulu bugün kulüp binasında toplandı. Toplantı sonrası yönetim kurulu üyesi Hulusi Belgü açıklamalarda bulundu.

Belgü, Sarı-lacivertli takım için 4 teknik adam üzerinde durulduğunu belirterek, 'Devin (Özek) dört adayla görüştü. Listeye farklı adaylar da eklendi, çıkanlar da oldu. Listedeki hocalarla görüşülecek. Nasıl bir hocaya ihtiyaç olduğuna dair Devin sunum yaptı. Eksiler, artılar konuşuldu. Listedeki isimlerle nihai görüşmeler artık yapılacak. Koşullar öğrenilecek. Hafta başına kadar teknik direktörümüz belli olacak.' dedi.

Hatalı karar almak istemediklerini vurgulayan Belgü, 'Sadece teknik direktör konusu konuşuluyor. Hafta başına kadar bu konu netleşecek. Kimseyle anlaşılmadı. Verilen bir karar yok. Oyun sisteminin nasıl olması gerektiğine dair biz kendi görüşlerimizi söyledik. Yerli ve yabancı teknik adamlar var ancak adayların çoğunluğu yabancı.' ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, yönetim kurulunun listedeki adaylarla nihai görüşmeleri yapacağı ve kulübün yeni teknik direktörünün hafta başına kadar netleşmesinin beklendiği ifade edildi.