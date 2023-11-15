Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Devre arası ayrılacak

Takımların ara transfer dönemi başladı! Sarı lacivertli takıma veda edecek! Tüm detaylar haberimizde.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Devre arası ayrılacak
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Sarı lacivertli takımda adeta yaprak dökümü yaşanıyor! Bu isim takımdan ayrılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE'DE AYRILIKLAR YAŞANIYOR

Sarı lacivertli takımda önemli bir ayrılık yaşanacak. Takımın başındaki İsmail Kartal tarafından alınan karara göre Ryan Kent takımdan ayrılacak. Sarı lacivertliler yıldız futbolcunun menajerini görüşmeye çağırdı. 

bu isim fenerbahçe'den ayrılıyor

Edinilen bilgilere göre Kent'in başka takıma kiralanması hedefleniyor. İngiltere ve İskoçya'dan teklifler geldiği ve takımın en avantajlı teklifi değerlendireceği öğrenildi. 

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