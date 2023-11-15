Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Devre arası ayrılacak

Sarı lacivertli takımda adeta yaprak dökümü yaşanıyor! Bu isim takımdan ayrılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE'DE AYRILIKLAR YAŞANIYOR

Sarı lacivertli takımda önemli bir ayrılık yaşanacak. Takımın başındaki İsmail Kartal tarafından alınan karara göre Ryan Kent takımdan ayrılacak. Sarı lacivertliler yıldız futbolcunun menajerini görüşmeye çağırdı.





Edinilen bilgilere göre Kent'in başka takıma kiralanması hedefleniyor. İngiltere ve İskoçya'dan teklifler geldiği ve takımın en avantajlı teklifi değerlendireceği öğrenildi.