Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a Sert Tepki

Fenerbahçe Kulübü Ergin Ataman'a Tepki Gösterdi

Sarı-lacivertli ekip, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman hakkında sert bir açıklama yaptı. Kulüp, Ataman'ın görevine devam ettiği sürece Ay-Yıldızlı takıma sporcu göndermeyeceklerini duyurdu.

Açıklamada Dikkat Çeken İfadeler

Fenerbahçe, yaptığı açıklamada, Galatasaray ile Panathinaikos arasında oynanan hazırlık maçının ardından, Ataman'ın tribünlerle olan diyalogunun toplumda yarattığı etkiye dikkat çekti. "Ataman'ın milli takım antrenörlüğü kimliği ile sergilediği tavır taban tabana zıttır," denildi.

Ayrıca açıklamada, A Milli Takım'ın herkesin ortak değeri olduğu ve her bireyin bu sorumluluğun bilincinde davranması gerektiği vurgulandı. Kulüp, Ataman'ın özür açıklamasını da yok sayarak, bunun bir saygısızlık olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'nin Kararı

Fenerbahçe Spor Kulübü, "Haddini aşan bu şahıs; saygınlık ve tarafsızlık gibi en temel nitelikleri gerektiren bir görevde bulunduğu sürece, A Milli Erkek Basketbol Takımı'na oyuncu göndermeyeceğiz," şeklinde bir bildirimde bulundu.