Fenerbahçe'den gitti, yeni takımında takdir topladı

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski, gösterdiği olağanüstü performansla sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da dikkatini çekiyor. 24 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 39 maçta 12 gol atıp 14 asist yaparak adeta takımının bel kemiği haline geldi.

Temmuz 2023'te 9.75 milyon Euro karşılığında transfer edilen Szymanski'nin başarılı performansı, Avrupalı devlerin scoutlarını Ülker Stadyumu'na çekti. Alman devi Bayer Leverkusen'in Akademi Direktörü Slawomir Czarniecki, Szymanski için yaptığı açıklamada, "Sebastian'ın Türkiye'deki performansına baktığımızda büyük oynamaya hazır olduğunu görüyoruz" dedi.

Czarniecki, Bayer Leverkusen'in başarılı bir sezonun ardından oyuncu ayrılıklarının yaşanabileceğini belirterek, Szymanski'nin potansiyel bir transfer adayı olduğunu ifade etti. Ancak, Bayer Leverkusen'e transfer konusunda net bir bilgi vermedi ve A Takım'dan sorumlu olmadığını vurguladı.





Szymanski'nin adı hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile anılmış, ancak Polonyalı yıldız tercihini Fenerbahçe'den yana kullanmıştı. Türkiye'de hızla adapte olan ve takımının vazgeçilmezleri arasında yer alan Szymanski, Avrupa futbolunun önemli kulüplerinin radarında yer alıyor.

Fenerbahçe taraftarları, Sebastian Szymanski'nin performansıyla adeta gururlanırken, gelecekteki kariyerinin nasıl şekilleneceği ise merak konusu oldu. Avrupa devlerinin ilgisini çeken Polonyalı yıldız, kariyerinde yeni bir döneme adım atabilir mi, yoksa Fenerbahçe'nin başarısı için mücadeleye devam mı edecek, bekleyip göreceğiz.