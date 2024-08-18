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Fenerbahçe'den Göztepe Maçında Yaşanan Olaylara Dair Açıklama

Fenerbahçe, Göztepe maçı sonrası yaşanan olaya ilişkin suç duyurusunda bulundu ve durumu takip edeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 10:02
Fenerbahçe'den Göztepe Maçında Yaşanan Olaylara Dair Açıklama

Fenerbahçe Kulübü'nden Göztepe Maçı Açıklaması

Sarı-lacivertli ekip, Göztepe ile oynanan Süper Lig mücadelesinde yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Başkan Ali Koç, bu süreçte kendisine yönelik gerçekleştirilen fiili saldırının ardından tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olayların Ardından Yaşananlar

Fenerbahçe, devre arasında belirtilen bazı taraftarların stadyuma alınmaması ile biber gazı gibi uygulamalara maruz kalmaları üzerine açıklama yaptı. Başkan Koç ve yöneticiler, ilgili yetkililerle görüştükleri anlaşıldı. Kulübün web sitesinden duyurulan ifadelere göre, olaylar sırasında Koç’un arkadan bir kişi tarafından itildiği belirtildi.

Göztepe Kartlı Kişinin Üstlendiği İhlaller

Açıklamada, “Başkanımıza arkadan yapılan saldırının ardından yalnızca şahsın ifadesinin alınması belirtilmiş ancak bu kişinin maçın geri kalanını akreditasyon kartıyla izlemeye devam ettiği ortaya çıkmıştır.” denildi. Özellikle 6222 sayılı Yasa gereği küçük taşkınlıklarda bile anında işlem yapılması gerektiği vurgulanarak, bu durumun da sorgulandığı ifade edildi.

Futbol Terörizmi İle Mücadele

Ali Koç, yaşanan durumun kendisine ve taraftarlara karşı bir tehdit olduğunu belirtirken, "Futbol teröristi bu şahıs başta olmak üzere tüm ihmali yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadesini kullandı. Kulüp, bu olaya dair süreç ile ilgili tüm adımları hassasiyetle takip edeceğini belirtti ve kamuoyuna bilgilendirmelerde bulunmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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