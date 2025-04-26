Fenerbahçe'den Mali Bağımsızlık Vurgusu: 2025-2026 Hedefi

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, kulüp bünyesinde yapılan yüksek divan kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bilecik, 2025-2026 sezonu açılmadan önce Fenerbahçe'nin mali bağımsızlığını ilan etmeyi hedeflediklerini duyurdu.

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