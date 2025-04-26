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Fenerbahçe'den Mali Bağımsızlık Vurgusu: 2025-2026 Hedefi

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, mali bağımsızlık hedefini duyurarak borçları eritecek adımlar atacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 12:21
Fenerbahçe'den Mali Bağımsızlık Vurgusu: 2025-2026 Hedefi

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, kulüp bünyesinde yapılan yüksek divan kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bilecik, 2025-2026 sezonu açılmadan önce Fenerbahçe'nin mali bağımsızlığını ilan etmeyi hedeflediklerini duyurdu.

Borçların Hızla Erimesi Hedefleniyor

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıda, genel sekreter Burak Kızılhan yönetim kurulu faaliyet raporlarını sundu. Kızılhan, yoğun bir gündemlerinin olduğunu ve hisse satışına yönelik eleştirileri dikkatle dinlediklerini belirtti. Ardından mikrofonu devralan Bilecik, kulübün borç yükü hakkında bilgi vererek, "640 milyonla başlayan borç önce 310'a, şimdi de tamamen bankalardan çıkmak, finansal borçlardan kurtulmak adına tüm adımların taahhüdünü bu sahneden vermiş oluyorum"

Hisse Satışı ile İlgili Açıklamalar

Bilecik, kulübün 11 Nisan tarihinde gerçekleştirdiği %4,8'lik hisse satışına dair de açıklamalarda bulundu. Bu satışın stratejik bir hamle olduğunu vurgulayan Bilecik, "Fenerbahçe, bu satışla dahi diğer rakiplerinden daha fazla hisseye sahiptir" ifadelerini kullandı. Ayrıca, kulübün kontrolünü satın alma girişimlerinin başarısız olduğunu belirterek, "Fenerbahçe satılık değildir, bu gerçeği bir kez daha hatırlatmak isterim" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz...

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesislerinde başladı. Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, konuşma yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz...

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesislerinde başladı. Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, konuşma yaptı.

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