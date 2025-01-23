Fenerbahçe'den Mert Müldür Açıklaması: Omuzu Çıktı

Fenerbahçe, Mert Müldür'ün Omzunun Çıktığını Açıkladı

Fenerbahçe, sakattık yaşayan milli futbolcu Mert Müldür'ün omzunun çıktığını resmen duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, omzundan sakatlanan Müldür'ün yapılan kontrollerinin ardından tedavi sürecine başlandığı ifade edildi.

Açıklamanın Detayları

Son olarak Athletic Bilbao maçında kırmızı kart gören Mert Müldür, bu akşam oynanacak Olimpik Lyon müsabakasının kadrosunda yer almayacak. Mert'in sakatlığı, Fenerbahçe için önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.