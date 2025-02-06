Fenerbahçe'den Sakatlık Açıklaması: Djiku, Carlos ve Akçiçek'in Durumu

Fenerbahçe Sakatlıklar Hakkında Bilgilendirme Yaptı

Fenerbahçe Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK ile oynanan maçta sakatlanan futbolcuları Alexander Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek'in sağlık durumlarıyla ilgili resmi bir açıklama yaptı.

Futbolcuların Sakatlık Durumu

Sarı-lacivertli kulüpten gelen bilgilere göre; Alexander Djiku'nun sağ uyluk arka adalesinde, Diego Carlos'un sağ diz iç yan bağlarında ve Yusuf Akçiçek'in sol diz yumuşak dokusunda yaralanma tespit edildi.

Müsabakanın 52. dakikasında sakatlanan Djiku, 55. dakikada yerine Diego Carlos'u almıştı. Ancak 59. dakikada sakatlanan Carlos, 61. dakikada Yusuf Akçiçek'e yerini bırakmıştı. Akçiçek de 71. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından 75. dakikada oyundan alınmıştı.

Tedavi Süreci Başladı

Fenerbahçe, her üç futbolcunun da yapılan tetkiklerinin ardından tedavi süreçlerine başladıklarını duyurdu.