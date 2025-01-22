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Fenerbahçe'den Transfer Bombası: Diego Carlos İstanbul'a Geldi

Fenerbahçe, Aston Villa'dan transfer ettiği Diego Carlos'u İstanbul'da karşıladı. Sağlık kontrolleri ve imza süreci başlıyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 01:13
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 01:15
Fenerbahçe'den Transfer Bombası: Diego Carlos İstanbul'a Geldi

Diego Carlos İstanbul'a Geldi

Fenerbahçe'nin, Aston Villa ve oyuncu ile prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos, İstanbul'a geldi. 31 yaşındaki futbolcu, özel bir uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

Karşılama ve İmza Süreci

Fenerbahçe Kulübü yetkilileri, Diego Carlos'u büyük bir heyecanla karşıladı. Dino Carlos’un sağlık kontrollerinin ardından, son görüşmelerin yapılacağı ve kısa süre içerisinde sözleşmenin imzalanacağı belirtiliyor.

Diego Carlos'un Kariyeri

Brezilya'nın Barra Bonita şehrinde 15 Mart 1993'te dünyaya gelen Diego Carlos, futbol kariyerine Brezilya'nın Desportivo altyapısında başladı. Ardından Sao Paulo 20 yaş altı takımına transfer oldu. Sao Paulo ve Paulista takımlarındaki kısa dönemlerin ardından, Estoril ve kiralık olarak Porto B takımında Avrupa macerasına adım attı.

2016 yılında Nantes takımına transfer olan Carlos, 2019'da Sevilla'ya katıldı. İspanyol ekibiyle ilk sezonunda UEFA Avrupa Ligi zaferi yaşadı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Brezilya Milli Takımı ile altın madalya kazanarak kariyerine önemli bir başarı ekledi. 2022-2023 sezonu öncesinde Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer oldu.

Aston Villa formasıyla 40'ı Premier Lig olmak üzere toplam 58 maça çıkan Carlos, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asist kaydetti. Bu sezon ise Aston Villa ile 17 maçta görev aldı.

Fenerbahçe'nin, hem kulübü Aston Villa hem de kendisiyle prensip anlaşmasına vardığını duyurduğu...

Fenerbahçe'nin, hem kulübü Aston Villa hem de kendisiyle prensip anlaşmasına vardığını duyurduğu Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos, İstanbul'a geldi.

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