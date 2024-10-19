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Fenerbahçe Deplasmanda Samsunspor ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe, Samsunspor'a konuk oluyor. Maçta önemli gelişmeler ve sakatlık durumu hakkında bilgileri derledik.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 09:26
Fenerbahçe Deplasmanda Samsunspor ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de Samsunspor ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Maç, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmanın Hakemi

Yarınki maçı, ünlü hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

İki Takımın Durumu

Fenerbahçe, ligde çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 16 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Öte yandan, Samsunspor ise 6 galibiyet ve 2 yenilgi ile 18 puanla ikinci sıradadır.

İsmail Yüksek'in Sakatlık Durumu

Milli futbolcu İsmail Yüksek'in sakatlığı ile ilgili durumunun netleşmesi için bugün son antrenman yapılacak. UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile oynanan maçta omzundan sakatlanan Yüksek, A Milli Takım'ın Karadağ ve İzlanda maçlarında yer almadı.

Deplasman Performansı

Fenerbahçe, bu sezon ligde oynadığı 4 deplasman maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Sezonun ikinci haftasında Göztepe ile İzmir'de berabere kalan sarı-lacivertli ekip, ardından Çaykur Rizespor (5-0), Kasımpaşa (2-0) ve Antalyaspor (2-0) ile sahadan galibiyetle ayrıldı. Ayrıca, Jose Mourinho'nun takımı, deplasmandaki son 3 maçında gol yemeden zafere ulaştı.

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