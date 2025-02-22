Fenerbahçe, Derbi Hazırlıklarına Hız Verdi

Fenerbahçe, Derbi İçin Hazırlıklara Başladı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında, 24 Şubat Pazartesi günü Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına hız kesmeden başladı.

Yoğun Antrenman Programı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanın ilerleyen bölümlerinde, pas ve şut çalışmaları yapıldıktan sonra dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Yenilenme Çalışmaları

UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile deplasmanda oynanan müsabakada görev alan sarı-lacivertli futbolcular, bu antrenmanda yenilenme çalışmaları yaptı.

Son Hazırlıklar

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenman ile derbi hazırlıklarını sonlandıracak. Taraftarlar, bu önemli karşılaşmanın sonucunu heyecanla bekliyor.