Fenerbahçe Derbi Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Galatasaray'la deplasmanda oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını başarıyla tamamladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri ile başladı. Sonrasında, takımın taktiksel ve bireysel çalışmalarla devam eden idmanı, yarınki derbi için önemli bir avantaj sağladı.

Ayrıca, sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.