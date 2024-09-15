Fenerbahçe Derbi Öncesi Kasımpaşa'yı Mağlup Etti

Fenerbahçe Derbi Öncesi Hata Yapmadı
Sarı-lacivertli ekip, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu ve karşılaşmayı 2-0'lık skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 13 puana yükselerek ligdeki liderliğini sürdürdü.
Maçın İlk Yarıda Gelen Goller
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmaya başlangıçta tutuk bir performans sergileyen Fenerbahçe, 22. dakikada Allan Saint-Maximin ile öne geçti. Ardından, 39. dakikada Dusan Tadic penaltıdan kaleye gönderdiği top ile farkı ikiye çıkardı. Fenerbahçe, soyunma odasına 2-0 önde girdi.
İkinci Yarı ve Galibiyet
İkinci yarıda pozisyon üretmekte zorlanan Fenerbahçe, rakip takım Kasımpaşa’ya da gol fırsatı vermedi ve maçı 2-0'lık skorla tamamladı.
Saint-Maximin ve Tadic'in Performansı
Saint-Maximin İlk Golünü Attı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, bu karşılaşmada ilk gol sevincini yaşadı. Daha önce iki asist yapmış olan Fransız oyuncu, takımına önemli bir katkı sağladı.
Tadic Formunu Sürdürüyor
Dusan Tadic, üst üste ikinci lig maçında da gol atarak forma ritmini artırdı. Geçtiğimiz hafta Alanyaspor'a karşı iki gol atan Tadic, bu karşılaşmada da sahneye çıkarak skorunu 3’e çıkardı.
Fenerbahçe'den Diğer Notlar
Amrabat İlk Kez Forma Giydi
Fenerbahçe'nin yeni orta saha transferi Sofyan Amrabat, Kasımpaşa maçı ile ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Tadic’in yerine oyuna giren Amrabat, 81. dakikada saha tercihine dahil oldu.
Kalesini Gole Kapattı
Fenerbahçe, son 3 müsabakada kalesini gole kapatmayı başardı. Süper Lig'de geride kalan 5 maçta 4 kez kalelerini korudular. Önceki karşılaşmada 2 gol yiyen Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarında kalesini başarıyla korudu.
Mert Müldür Sakatlandı
Fenerbahçe'nin sağ beki Mert Müldür, yaşadığı sakatlık sebebiyle maçı tamamlayamadı. 80. dakikada oyunu terketmek zorunda kaldı.
Penaltı VAR ile Verildi
Müsabakanın 35. dakikasında kazanılan penaltı, VAR'ın müdahalesiyle verildi. Allan Saint-Maximin, ceza sahasında düşürülmesinin ardından hakem Halil Umut Meler tarafından penaltı kararı alındı. Dusan Tadic, 39. dakikada bu penaltıyı gole çevirdi.