Fenerbahçe, Derbide Galatasaray'a 3-1 Yenildi

Fenerbahçe'nin Sezonun İlk Derbi Yenilgisi

Sarı-lacivertli ekip, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 3-1'lik skorla boynu bükük ayrıldı.

Karşılaşmanın İlk Yarısı

Ülker Stadı'nda oynanan derbide, Galatasaray 20. dakikada Dominik Livakovic'in kendi kalesine attığı golle öne geçti. 28. dakikada Dries Mertens'in attığı golle sarı-kırmızılılar farkı 2'ye çıkardı.

Fenerbahçe'nin İkinci Yarı Performansı

İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe, rakip kalede baskı kursa da istedikleri sonuca ulaşamadı. Galatasaray, 59. dakikada yeni transferlerden Gabriel Sara'nın golüyle durumu 3-0'a getirdi.

PENALTI VE GOL

Fenerbahçe, 61. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın Fred'e yaptığı müdahale sonucu penaltı kazandı. 63. dakikada Edin Dzeko'nun penaltıyı gole çevirmesiyle farkı 2'ye indirdi.

Galatasaray'ın Galibiyeti

Kalan dakikalarında başka gol olmayınca, Galatasaray karşılaşmayı 3-1 galip tamamladı.

Evinde 3 Gol Gören Fenerbahçe

Fenerbahçe, ligdeki son 16 maçında iç sahada 3 gol yemeyi başaramamıştı. Son olarak Trabzonspor'a karşı 3-2 mağlup olmuştu.

Sezonun İlk Yenilgisi

Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk kez mağlup oldu ve 5 maçta geride kalmadı. Galatasaray karşısında bu durum değişti.

Jose Mourinho'nun Dikkat Çeken Hamlesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, mücadelenin sonunda 3-5-2 dizilişini uyguladı. 67. dakikada savunmadan Alexander Djiku çıkarılarak Youssef En-Nesyri oyuna alındı.

Amrabat'ın İlk İmtihanı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Sofyan Amrabat, taraftarları önünde ilk kez sahaya çıktı. Geçen hafta Kasımpaşa karşısındaki maçta forma giyen Amrabat, derbide 46. dakikada İsmail Yüksek'in yerine oyuna dahil oldu.