DOLAR
34,09 0,02%
EURO
38,04 0,04%
ALTIN
2.874,38 0,03%
BITCOIN
2.154.825,61 -0,59%

Fenerbahçe, Derbide Galatasaray'a 3-1 Yenildi

Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı sezonun ilk derbisinde 3-1 mağlup oldu, kalesinde 3 gol gördü.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 22:25
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 22:25
Fenerbahçe, Derbide Galatasaray'a 3-1 Yenildi

Fenerbahçe'nin Sezonun İlk Derbi Yenilgisi

Sarı-lacivertli ekip, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 3-1'lik skorla boynu bükük ayrıldı.

Karşılaşmanın İlk Yarısı

Ülker Stadı'nda oynanan derbide, Galatasaray 20. dakikada Dominik Livakovic'in kendi kalesine attığı golle öne geçti. 28. dakikada Dries Mertens'in attığı golle sarı-kırmızılılar farkı 2'ye çıkardı.

Fenerbahçe'nin İkinci Yarı Performansı

İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe, rakip kalede baskı kursa da istedikleri sonuca ulaşamadı. Galatasaray, 59. dakikada yeni transferlerden Gabriel Sara'nın golüyle durumu 3-0'a getirdi.

PENALTI VE GOL

Fenerbahçe, 61. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın Fred'e yaptığı müdahale sonucu penaltı kazandı. 63. dakikada Edin Dzeko'nun penaltıyı gole çevirmesiyle farkı 2'ye indirdi.

Galatasaray'ın Galibiyeti

Kalan dakikalarında başka gol olmayınca, Galatasaray karşılaşmayı 3-1 galip tamamladı.

Evinde 3 Gol Gören Fenerbahçe

Fenerbahçe, ligdeki son 16 maçında iç sahada 3 gol yemeyi başaramamıştı. Son olarak Trabzonspor'a karşı 3-2 mağlup olmuştu.

Sezonun İlk Yenilgisi

Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk kez mağlup oldu ve 5 maçta geride kalmadı. Galatasaray karşısında bu durum değişti.

Jose Mourinho'nun Dikkat Çeken Hamlesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, mücadelenin sonunda 3-5-2 dizilişini uyguladı. 67. dakikada savunmadan Alexander Djiku çıkarılarak Youssef En-Nesyri oyuna alındı.

Amrabat'ın İlk İmtihanı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Sofyan Amrabat, taraftarları önünde ilk kez sahaya çıktı. Geçen hafta Kasımpaşa karşısındaki maçta forma giyen Amrabat, derbide 46. dakikada İsmail Yüksek'in yerine oyuna dahil oldu.

İLGİLİ HABERLER

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nesine 3. Lig 3. Hafta Müsabakaları Geride Kaldı
2
Galatasaray Fenerbahçe Derbisinde Galip Gelerek Liderliğini Sürdürdü
3
Fenerbahçe, Derbide Galatasaray'a 3-1 Yenildi
4
Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 Yenerek 3 Puanı Kaptı
5
Galatasaray, Deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 Mağlup Etti
6
Türkiye Basketbol Ligi 2. Haftası: Maç Sonuçları
7
Nesine 2. Lig 4. Hafta Maç Sonuçları

Seni araç sahibi yapacak sıfır faizli krediye ek 40.000 TL bedavaya gelecek

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik