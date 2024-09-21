Fenerbahçe, Derbide Galatasaray'a 3-1 Yenildi

Fenerbahçe'nin Sezonun İlk Derbi Yenilgisi
Sarı-lacivertli ekip, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 3-1'lik skorla boynu bükük ayrıldı.
Karşılaşmanın İlk Yarısı
Ülker Stadı'nda oynanan derbide, Galatasaray 20. dakikada Dominik Livakovic'in kendi kalesine attığı golle öne geçti. 28. dakikada Dries Mertens'in attığı golle sarı-kırmızılılar farkı 2'ye çıkardı.
Fenerbahçe'nin İkinci Yarı Performansı
İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe, rakip kalede baskı kursa da istedikleri sonuca ulaşamadı. Galatasaray, 59. dakikada yeni transferlerden Gabriel Sara'nın golüyle durumu 3-0'a getirdi.
PENALTI VE GOL
Fenerbahçe, 61. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın Fred'e yaptığı müdahale sonucu penaltı kazandı. 63. dakikada Edin Dzeko'nun penaltıyı gole çevirmesiyle farkı 2'ye indirdi.
Galatasaray'ın Galibiyeti
Kalan dakikalarında başka gol olmayınca, Galatasaray karşılaşmayı 3-1 galip tamamladı.
Evinde 3 Gol Gören Fenerbahçe
Fenerbahçe, ligdeki son 16 maçında iç sahada 3 gol yemeyi başaramamıştı. Son olarak Trabzonspor'a karşı 3-2 mağlup olmuştu.
Sezonun İlk Yenilgisi
Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk kez mağlup oldu ve 5 maçta geride kalmadı. Galatasaray karşısında bu durum değişti.
Jose Mourinho'nun Dikkat Çeken Hamlesi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, mücadelenin sonunda 3-5-2 dizilişini uyguladı. 67. dakikada savunmadan Alexander Djiku çıkarılarak Youssef En-Nesyri oyuna alındı.
Amrabat'ın İlk İmtihanı
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Sofyan Amrabat, taraftarları önünde ilk kez sahaya çıktı. Geçen hafta Kasımpaşa karşısındaki maçta forma giyen Amrabat, derbide 46. dakikada İsmail Yüksek'in yerine oyuna dahil oldu.