Fenerbahçe, Derbide Jhon Duran'la 1 Puan Aldı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 14. haftasında Jhon Duran'ın 90+5. dakikadaki golüyle Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı; Edson Alvarez'in golü VAR'da iptal edildi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 22:35
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 22:43
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadığı derbide 90+5. dakikada Jhon Duran'ın golüyle skoru eşitledi ve maç 1-1 sona erdi.

Maçın kırılma anları

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin 44. dakikada Edson Alvarez ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Hakem Yasin Kol, ceza sahasındaki pozisyonu izleyerek gol vuruşu öncesi Milan Skriniar'ın elle oynadığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

Tedesco'nun öğrencileri ikinci yarıda pozisyon üretmekte zorlandı; sonuca ancak uzatma dakikalarında ulaşabildi. Bu sonuçla Fenerbahçe, sezonun 5. beraberliğini aldı ve puanını 32'ye yükseltti.

Sezon değerlendirmesi

Sarı-lacivertliler, en iyi sezon başlangıcını yaşadığı 2023-2024 sezonunda ilk 10 haftada puan kaybı yaşamamış, 12 maçta 31 puan toplamıştı.

Fenerbahçe bu sezon 14 haftada kalesinde 13 gol gördü. 27 Ekim'de oynanan Gaziantep FK deplasmanında 4-0 kazanan Fenerbahçe, sonrasında oynadığı 4 maçta da kalesinde gole engel olamadı. Sarı-lacivertliler bu sezon 5 maçta gol yemedi.

