Fenerbahçe, Domenico Tedesco ile İmza Töreni Düzenledi

Fenerbahçe Kulübü, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco için Can Bartu Tesisleri'nde imza töreni gerçekleştirdi. Törene kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek katıldı.

Ali Koç'un Açıklamaları

Toplantıda ilk sözü alan başkan Ali Koç, yarın oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saatinin 19.00'a alındığını hatırlattı ve A Milli Erkek Basketbol Takımı'na Avrupa Şampiyonası finalinde başarı diledi.

Koç, taraftarlara olan borcun en önemli borç olduğuna vurgu yaparak, "Ödememiz gereken en önemli borç budur. En önemli sözümüz, takımımızı şampiyon yapacağız." dedi. Avrupa hedefiyle ilgili olarak ise "Avrupa'da da yarı final hedefliyoruz. Belki ülkemizde oynanacak finalde, Tüpraş Stadı'ndaki finalde Fenerbahçe'yi görebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

2018'de göreve geldiklerinde takım değerinin 70 milyon avro olduğunu, bugün ise bu rakamın 315 milyon avro seviyesine çıktığını aktaran Koç, transfer ve yapılanma politikalarını şöyle özetledi:

"Bu seneki kadromuz çok daha etkin futbol oynayacak kapasiteye sahip. Bu sebeple ortak akılla Tedesco'yu takımın başına getirdik." Koç, seçim odaklı hareket etmediklerini, şampiyonluk odaklı bir yaz dönemi geçirdiklerini ve kadroya lider, deneyimli oyuncular kattıklarını belirtti.

Ali Koç, Tedesco'nun Almanya, İspanya ve İngiltere'den gelen teklifleri reddettiğini vurguladı ve teknik direktörün tercih sebeplerine değindi: "Şampiyonluk motivasyonu kendisini etkilediği için bizi tercih etti."

Koç, teknik heyet ve camiayla ilgili sözlerine şu vurguyu ekledi: "Hocamızın arkasında 30 milyonluk camia var." Taraftardan sezon boyunca Feyenoord maçındaki performansı tüm sezona yaymalarını ve Kadıköy'de takımı desteklemelerini istedi.

Sportif Direktör Devin Özek

Devin Özek, Tedesco'nun mevcut kadroya uygun bir isim olduğunu belirterek, "Domenico bu kadro için net bir isimdi. Eminim ki bu kadroyu çok iyi şekilde kullanacaktır." dedi. Özek, seçiminin en önemli kriterinin teknik adamın fikirlerini hızlıca hayata geçirebilme yetisi olduğunu kaydetti.

Domenico Tedesco'nun İlk Mesajı

Törende konuşan Domenico Tedesco, konuşmasına Türkçe "Teşekkür ederim. Merhaba, burada olmaktan dolayı çok mutluyum." sözleriyle başladı. Tedesco, Fenerbahçe'de olmanın kendisi için büyük onur olduğunu belirtti ve kulübün tarihi ile taraftarların etkisine dikkat çekti:

"Böylesine büyük desteği hem başkandan hem de sportif direktörden görmek normal değil... Böyle taraftarınız olunca takımınız da sahada ateşleniyor."

Tedesco, Ocak ayından beri çalışmayı beklediğini ve kulübün kadrosunu tercih etme sebeplerini şu şekilde açıkladı: "İkinci etken de takımın kadrosuydu. Çok iyi bir takım, çok iyi çalışanlara sahip bir kulüp vardı."

Yöntem, Sistem ve Hedefler

Tedesco, birlik vurgusu yaparak "Benden asla 'Ben yeni geldim' tarzı bahaneler duymayacaksınız" ifadesini kullandı. Ligi tanımanın önemine işaret eden teknik direktör, ekibinde lig tecrübesi olan isimler bulunduğunu ve rakip analizine önem vereceklerini söyledi.

Sistem tercihiyle ilgili olarak Tedesco, Stuttgart altyapısından gelen bir teknik adam olduğunu, farklı takımlarda 4'lü ve 3'lü savunmayla başarılar elde ettiğini anlattı. Ofansif kaliteye bakınca bu kadronun 4'lü savunma için uygun olduğunu düşündüğünü belirtti.

Maçlara yaklaşımında topa sahip olmayı önemseyen Tedesco, Rusya'da çalıştırdığı takımın yüksek topa sahip olma yüzdesine örnek vererek, "Oyunu domine etmek önemli ama sonuç odaklı olmalıyız" dedi. Başarısızlık halinde bahaneler sunmayacağını vurguladı.

Kadro seçiminde önceliğinin performans olduğunu söyleyen Tedesco, sakatlık ve cezalara bağlı değişkenlikleri de göz önünde bulunduracağını aktardı.

Kapanış

Tedesco son olarak taraftara net bir mesaj verdi: "Ben, teknik heyetim ve idare ekip, maçları kazanabilmek için her şeyi yapacağız. Kendi mantalitemizi biliyoruz. Benim için en önemli konu takım."

Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle imza töreni sona erdi.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Domenico Tedesco (solda) için Can Bartu Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Törene Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç (ortada), Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek (sağda) de katıldı.