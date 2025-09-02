Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Girona'ya Kiraladı

Hırvat kaleci İspanya'ya gidiyor

Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in İspanya'nın Girona kulübüne kiralandığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda transferin kiralık statüsünde gerçekleştiği belirtildi. Bu gelişme hem takımın kadro düzenlemeleri hem de Livakovic'in kariyer rotası açısından dikkat çekiyor.

Fenerbahçe yönetimi ve teknik ekip, takım planlaması doğrultusunda bu hamleyi hayata geçirdi. Taraftarlar ve futbol yorumcuları, Livakovic'in Girona'daki performansını yakından takip edecek.

Dominik Livakovic'in yeni takımında üstleneceği rol ve adaptasyon süreci önümüzdeki maçlarla netlik kazanacak.