Fenerbahçe, Dorgeles Nene'yi 5 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Kulübü, Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene'nin transferi için Avusturya'nın Salzburg Kulübü ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

İmza töreni ve sözleşme

Chobani Stadı'nda düzenlenen imza töreninde, 22 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Dorgeles Nene'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile sarı lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sportif değerlendirme

Futbol direktörü Devin Özek, transferle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Dorgeles Nene'nin kulübümüzü seçmesinden dolayı çok mutluyuz. Uluslararası futbolun önemli yeteneklerinden biri ve kalitesini şimdiden üst düzeyde gösterdi. Hızı, 1'e 1'i, çok yönlülüğü ve gol atma içgüdüsüyle bize çok şey katacak. Dorgeles'e 'Ailemize hoş geldin' diyoruz."

Oyuncunun açıklamaları

Dorgeles Nene ise, "Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte olmak benim için büyük bir şans. Benim için Jose Mourinho ile çalışabilecek olmak büyük bir fırsat. Onun ne kadar büyük bir teknik direktör olduğunu bütün dünya biliyor. Ben de onun tecrübelerinden faydalanıp burada hem kendimi geliştireceğim hem de kulübüme katkılar sağlayacağım." değerlendirmesinde bulundu.