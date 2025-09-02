Fenerbahçe, Ederson Moraes ile 3+1 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Fenerbahçe, Ederson Moraes'i Resmen Açıkladı

3+1 yıllık sözleşme ve yıllık 11 milyon avro ücret

Fenerbahçe, Brezilyalı kaleci Ederson Moraes ile transferde anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu.

Kulübün açıklamasına göre, anlaşma hem oyuncu hem de İngiliz kulübü Manchester City ile sağlandı.

Fenerbahçe Futbol AŞ tarafından Borsa İstanbula yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamada, 32 yaşındaki kaleciyle 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, Ederson'a yıllık 11 milyon avro ücret ödeneceği belirtildi.