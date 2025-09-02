DOLAR
Fenerbahçe, Ederson Moraes ile 3+1 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Fenerbahçe, Manchester City'den Ederson Moraes ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı; 32 yaşındaki kaleciye yıllık 11 milyon avro ödenecek.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 10:18
Fenerbahçe, Ederson Moraes'i Resmen Açıkladı

3+1 yıllık sözleşme ve yıllık 11 milyon avro ücret

Fenerbahçe, Brezilyalı kaleci Ederson Moraes ile transferde anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu.

Kulübün açıklamasına göre, anlaşma hem oyuncu hem de İngiliz kulübü Manchester City ile sağlandı.

Fenerbahçe Futbol AŞ tarafından Borsa İstanbula yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamada, 32 yaşındaki kaleciyle 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, Ederson'a yıllık 11 milyon avro ücret ödeneceği belirtildi.

