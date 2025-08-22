Fenerbahçe, Edson Alvarez'in kiralık transferinde West Ham ile prensip anlaşmasına vardı

Fenerbahçe, Edson Alvarez transferinde West Ham ile prensip anlaşmasına vardı
Fenerbahçe Kulübü, Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez'in kiralanması konusunda oyuncunun kulübü West Ham United ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Resmi açıklama ve süreç
Sarı-lacivertli kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Edson Alvarez'in kiralık transferi konusunda kulübü West Ham United ile prensip anlaşmasına varmıştır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca oyuncunun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a davet edildiği bildirildi.
Oyuncunun geliş planı
Edson Alvarez'in bugün İstanbul'a gelmesinin planlandığı öğrenildi. Transfer sürecinin sağlık kontrolleri ve görüşmelerin tamamlanmasıyla netleşeceği belirtildi.