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Fenerbahçe, Eyüpspor ile Zirve Yarışında 1-1 Beraberlik Elde Etti

Fenerbahçe, Süper Lig 17. haftasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak kritik 2 puan kaybı yaşadı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 22:18
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 22:18
Fenerbahçe, Eyüpspor ile Zirve Yarışında 1-1 Beraberlik Elde Etti

Fenerbahçe, Eyüpspor ile 1-1 Beraberlik Elde Etti

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında, Fenerbahçe deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Bu zorlu mücadelede sarı-lacivertliler, 1-1 eşitlikle sahadan ayrılarak zirve yarışında önemli 2 puan kaybı yaşadı.

Maçın Başlama Anında Dengeli Bir Oyun

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşma, her iki takımın dengeli bir şekilde başlamasıyla dikkat çekti. Ancak mücadelede 26. dakikada Ahmed Kutucu'nun attığı golle Eyüpspor, 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, bu golün ardından toparlanarak, 45+4. dakikada Youssef En-Nesyri'nin attığı golle durumu eşitledi. Devreye 1-1'lik skorla gidildi.

İkinci Yarıda Skor Üretilemedi

İkinci yarıya daha etkili başlayan Fenerbahçe, gol pozisyonları üretmekte zorlandı. Özellikle 65. dakikada Dusan Tadic'in direkten dönen şutu, kritik bir an olarak kaydedildi. Fenerbahçe, kalan bölümde baskı kursa da aradığı skoru bulamayarak, maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Youssef En-Nesyri'nin Başarısı

Maçta öne çıkan isimlerden biri de Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri oldu. En-Nesyri, bu sezon ligdeki 6. golünü kaydederek, takımına eşitliği getirdi. Ayrıca, Avrupa kupalarında da 3 golü bulunan En-Nesyri, son 2 lig maçında toplam 3 gol atma başarısı gösterdi.

Savunma Problemi Devam Ediyor

Fenerbahçe, son 7 resmi maçında kalesinde gol gördü. Sarı-lacivertliler, Kayserispor, Slavia Prag, Gaziantep FK, Beşiktaş, Athletic Bilbao, RAMS Başakşehir ve Eyüpspor'a karşı kalesini gole kapatamadı.

İsmail Yüksek 100. Maçını Oynadı

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek, Eyüpspor karşısında 100. resmi maçını oynadı. 82. dakikada Dusan Tadic'in yerine oyuna girerek, bu kritik sayıya ulaştı.

Eyüpspor'un Golü Eski Fenerbahçelilerden Geldi

Eyüpspor'un 26. dakikada attığı gol, eski Fenerbahçe oyuncularının katkısıyla geldi. Caner Erkin'in savunma arkasına gönderdiği uzun topu, Mame Thiam, golü atan Ahmed Kutucu'ya aktardı. Bu işbirliği, Eyüpspor'un öne geçmesini sağladı.

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